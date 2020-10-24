بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 25 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الصحة تعلن تسجيل 3204 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق تقرير أمريكي يكشف أسباب تصعيد الميلشيات الموالية لإيران تهديداتها ضد الأكراد في العراق الكروي: حراك سياسي متسارع لدفع الكتل النيابية للتوافق على حسم الدوائر المتعددة الدهلكي: محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة الجنابي: انتفاضة تشرين البيضاء ثورة شعبية قادها جيل من الشباب الوطنيين نجاة قاضٍ من محاولة اغتيال في مدينة العمارة بمحافظة ميسان برهم صالح: نمضي في استرداد أموال العراق المنهوبة ونصمم على دولة كاملة السيادة انتشار أمني مكثف وقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.. تزامنا مع تظاهرات 25 تشرين الشيطان يعظ.. المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية لصفوف المتظاهرين صحيفة فرنسية: برشلونة لا يفكر في رحيل أنطوان جريزمان في الشتاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 03:18 م

متظاهرو المثنى يزحفون نحو بغداد ويحذرون من "حرف المسار"

120202111940410386507

قرر معتصمو محافظة المثنى، المشاركة بتظاهرات "25 تشرين" المزمع تنظميها الاحد في العاصمة بغداد، محملين القوات الامنية وحكومة مصطفى الكاظمي السماح لأي جهة حزبية او مغرضة مندسة تخرج التظاهرات عن اطارها السلمي.

وذكر بيان لمعتصمي محافظة المثنى أن "ثورة تشرين حققت الكثير من المكتسبات واهمها كسر حاجز الخوف والتحرر وزرع روح المواطنة والشعور بها بعد ان سلختها الاحزاب المتأسلمة وزرعت بدلاً منها الروح الطائفية والعنصرية التي لم تجلب لنا سوى الخراب والدمار لهذا الشعب في حين الكاسب الوحيد هو الاحزاب الفاسدة التي تربعت على مقدرات وخيرات هذا البلد".


واضاف "لذا ومن منطلق المسؤولية اتجاه هذا الوطن وإنصافًا لدماء الشهداء وتأكيدًا على المطالب الحقّة قرر اخوانكم المعتصمين من ابناء السماوة ومن معهم من بقية الاقضية والنواحي الذهاب الى بغداد للمشاركة في التظاهرة المليونية يوم الاحد المصادف ٢٥ /١٠/٢٠٢٠".


وتابع البيان ان "التظاهرة ستكون منظمة وسلمية ونحمل القوات الامنية وحكومة الكاظمي السماح لأي جهة حزبية او مغرضة مندسة تخرج التظاهرات عن اطارها السلمي يراد بها تشويه التظاهرة كما عملوا سابقاً ولم يفلحوا بذلك".


واشار الى أنه "ستكون تظاهرة لابناء السماوة داخل المحافظة تزامنا مع تظاهرات بغداد".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

الكروي: حراك سياسي متسارع لدفع الكتل النيابية للتوافق على حسم الدوائر المتعددة 24 تشرين الأول 2020 03:39 م

رعد-الدهلكي-1

الدهلكي: محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة 24 تشرين الأول 2020 03:32 م

النواب

مجلس النواب يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة 24 تشرين الأول 2020 03:12 م

الحلبوسي

البلداوي: الدعوة لإقالة الحلبوسي أحد مخرجات الصراع السني – السني حول الزعامة 24 تشرين الأول 2020 03:09 م

حسين العقابي

القانونية النيابية: اختلال نصاب المحكمة الاتحادية سيعطل المؤسسات الدستورية 24 تشرين الأول 2020 11:46 ص

ارشد-الصالحي-التركمان

الجبهة التركمانية تتهم الكاظمي بابرام “صفقة مشبوهة” مع أربيل 24 تشرين الأول 2020 11:44 ص

حيدر العبادي

العبادي: التظاهرات السلمية الملتزمة والمسؤولة حقٌ دستوري 24 تشرين الأول 2020 10:50 ص

حسن فدعم

القانونية النيابية تؤكد إجراء الانتخابات بموعدها وتنفي وجود توجه لتأجيلها 24 تشرين الأول 2020 10:44 ص

التعليقات