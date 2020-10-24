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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 03:12 م

مجلس النواب يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة

النواب
أرجأ مجلس النواب العراقي يوم السبت التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة اعتراضاً على إدراج الفقرة على جدول الأعمال.
وقال مصدر برلماني إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أرجأ التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة اعتراضاً على إدراج الفقرة على جدول الأعمال قبل حسم الخلافات بشأنها.
وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "الاجتماع لا يزال متواصلاً بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية لوضع اللمسات الأخيرة حول إكمال فقرة الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".
وكان البرلمان قد صوت بالموافقة، مطلع الأسبوع الماضي، على اقتراح يتحدد بموجبه عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة.
ونص الاقتراح على أنه "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بشكل مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".
وتشغل النساء نسبة 25 في المئة من مقاعد البرلمان بموجب الكوتا.
واستناداً إلى مقاعد النساء في كل محافظة، فإن توزيع الدوائر الانتخابية سيكون كالتالي: ١٧ في بغداد، و٨ في نينوى، و٦ في البصرة، و٥ في ذي قار والسليمانية، و٤ في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و٣ في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 
وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.
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