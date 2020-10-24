البلداوي: الدعوة لإقالة الحلبوسي أحد مخرجات الصراع السني – السني حول الزعامة

أكد النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , السبت , ان الدعوة لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو احد مخرجات التناحر على زعامة المكون السني , مشيرا الى ان عملية اقالته صعبة جدا وانه سيكمل دورته الانتخابية الحالية كرئيس للبرلمان .

وقال البلداوي ان ” الدعوات بشأن اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من بعض القوى السنية يمثل احد مخرجات الصراع السني السني الذي يتعلق بزعامة المكون سياسيا ” .

وأضاف ان ” اقالة الحلبوسي غير ممكنة في الوقت الحاضر لان اختيار البديل سيكون صعبا كما هو الحال عليه في منصب رئيس الوزراء ” موضحا ان ” عملية اقالة الحلبوسي سوف لن تتم وسيستمر الى نهاية الدورة الانتخابية الحالية”.

وأشار البلداوي إلى ان “القوى السياسية الشيعية لن تذهب مع أي جهة سنية بهذا الاتجاه او ما يخالفه لكونها حريصة جدا على الحفاظ بالتوازن وليس لها أي رغبة بالدخول على خط الصراع السني السني”.