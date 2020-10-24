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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 03:07 م

الجنابي: انتفاضة تشرين البيضاء ثورة شعبية قادها جيل من الشباب الوطنيين

سعد الجنابي

علق رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي سعد الجنابي، على الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة تشرين البيضاء.

وقال الجنابي في تغريده له  على حسابه عبر موقع "تويتر"، "عام مضى على انتفاضة تشرين البيضاء، ثورة شعبية قادها جيل من الشباب الوطنيين الذين خرجوا من رحم المعاناة ، شعب عاش الويلات بسبب طبقة سياسية وأحزاب فاسدة صادرت الحقوق ونهبت خيرات البلاد، فكانت الثورة السلمية الخيار الشعبي لتصحيح العملية السياسية وإعادة هيبة العراق وانهاء التدخلات الخارجية، التي ضحت من أجلها دماءٌ طاهرة لشهداء وجرحى من أبناء هذا الوطن".

وأضاف "حفاظاً على ما حققته ثورة تشرين من مكاسب، يتحتم الحذر من المندسين والمليشيات المرتبطة بإيران التي تحاول حرفَ مسار الثورة وتشويهَ صورتها أمام الرأي العام، كما ندعو القوات الأمنية للحفاظ على أرواح إخوانهم الثوار".
واختتم الجنابي التغريدة بهاشتاك : # ثورة_تشرين_البيضاء.

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