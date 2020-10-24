بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 24 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الجنابي: انتفاضة تشرين البيضاء ثورة شعبية قادها جيل من الشباب الوطنيين نجاة قاضٍ من محاولة اغتيال في مدينة العمارة بمحافظة ميسان برهم صالح: نمضي في استرداد أموال العراق المنهوبة ونصمم على دولة كاملة السيادة انتشار أمني مكثف وقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.. تزامنا مع تظاهرات 25 تشرين الشيطان يعظ.. المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية لصفوف المتظاهرين صحيفة فرنسية: برشلونة لا يفكر في رحيل أنطوان جريزمان في الشتاء بعد 6 سنوات على استعادة جرف الصخر من داعش الإرهابي.. لا تزال الميليشيات تفرض سيطرتها عليها لمواجهة كورونا.. الصحة العالمية تقدم مساعدات للعراق تقدر بنحو 2 مليون دولار العبادي: التظاهرات السلمية الملتزمة والمسؤولة حقٌ دستوري إحياء ذكرى ثورة تشرين في العراق.. وقائد الفرقة الخاصة يوجّه رسالة للمتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 02:35 م

برهم صالح: نمضي في استرداد أموال العراق المنهوبة ونصمم على دولة كاملة السيادة

برهم صالح 1

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن العراق يمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين، وأشار إلى أن الفساد هو الاقتصاد السياسي للإرهاب والعنف.

وأكد خلال رسالة تهنئة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونويو غوتيريش بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس المنظمة، أن "العراق يقف اليوم وهو أحد الدول المؤسسة، داعما للقيم والمبادئ التي تحملها الأمم المتحدة في سبيل إرساء السلام العالمي، وخوض الحوارات من أجل تخفيف التوترات ومنع النزاعات، وحماية حقوق الانسان".

وأضاف صالح: "نؤكد في الوقت ذاته على الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في توحيد مصالح الدول الأعضاء فيها، وتعزيز الجهود معا باتجاه تحقيق الأهداف المشتركة الخادمة لشعوب العالم أجمع".

وتابع الرئيس، أن "أمام العالم اليوم تحديات أخرى، يتصدرها الإرهاب، وكانت للعراق تجربة مريرة معه، ولكنه تمكن بفعل تظافر قوى الشعب والأجهزة الأمنية على اختلاف تشكيلاتها ودعم الحلفاء والأصدقاء من توجيه ضربة قاصمة لتنظيم داعش".

وأشار إلى أن "الحرب ضد الإرهاب لا تزال قائمة، وينبغي مواصلة الجهد الدولي لمحاربته والقضاء على مصادر تمويله، عبر مكافحة الفساد باعتباره الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب، واليوم يمضي العراق نحو محاربة الفساد واسترداد امواله المنهوبة وملاحقة الفاسدين".

وأردف صالح: "ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، حيث ينتظرنا استحقاق الانتخابات التي تستوجب ضمان نزاهتها وتحقيق الإرادة الحرة للمواطنين بعيدا عن التزوير والتلاعب".

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى مواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، خاصة الانتخابات المقبلة التي تستوجب ضمان نزاهتها وتحقيق الإرادة الحرة للمواطنين بعيداً عن التزوير والتلاعب، مبيناً أن العراق مصمم على دولة راسخة ذات سيادة كاملة.

وبين أن العراق يمضي نحو محاربة الفساد واسترداد امواله المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
القوات الأمنية

انتشار أمني مكثف وقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.. تزامنا مع تظاهرات 25 تشرين 24 تشرين الأول 2020 02:17 م

120202111940410386507

مراقبون: تقاسم مناصب الدولة والمحاصصة وعدم معاقبة الفاسدين فاقم عمليات نهب المال العام 24 تشرين الأول 2020 02:10 م

120202111940410386507

استطلاع رأى : الشباب العراقي يائس من التغيير عبر انتخابات تسيطر عليها الأحزاب الفاسدة 24 تشرين الأول 2020 02:03 م

الكاظمي

تقرير : الورقة البيضاء لن تحل الأزمة .. والأحزاب وزعت الوظائف على أنصارها لشراء الولاء وتعزيز الدولة العميقة 24 تشرين الأول 2020 01:57 م

نوري المالكي طائفية للأبد

الشيطان يعظ.. المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية لصفوف المتظاهرين 24 تشرين الأول 2020 12:38 م

جرف الصخر وبابل ومخططات ايران

بعد 6 سنوات على استعادة جرف الصخر من داعش الإرهابي.. لا تزال الميليشيات تفرض سيطرتها عليها 24 تشرين الأول 2020 12:14 م

كورونا في العراق1

لمواجهة كورونا.. الصحة العالمية تقدم مساعدات للعراق تقدر بنحو 2 مليون دولار 24 تشرين الأول 2020 11:51 ص

120202111940410386507

سيدات يكشفن المسكوت عنه في إيران .. يتهمن شخصيات بارزة في نظام الملالي بالتحرش بهن 24 تشرين الأول 2020 11:41 ص

التعليقات