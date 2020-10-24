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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 01:52 م

عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في البصرة

استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في صلاح الدين بعبوة ناسفة
أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت 24 تشرين الاول 2020، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في المحافظة.
وقال المصدر  إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، استهدفت، السبت 24 تشرين الاول، رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة البصرة.
وأضاف أن انفجار العبوة لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية.
وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الخلية في بيان لها أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين، الأمر الذى أدى إلى تضرر إحدى العجلات وإصابة أحد المواطنين الذي يعمل سائق مع الشركة.

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