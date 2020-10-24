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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 01:49 م

الصحة العالمية تحذر من "شهور عصيبة" بسبب كورونا

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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي "في منعطف حرج" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، الجمعة: "الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وبعض الدول على طريق خطر. الكثير من الدول تشهد زيادة متسارعة في الحالات،" ودعا للتحرك السريع.
من جانبها، ذكرت خبيرة المنظمة المسؤولة عن شؤون فيروس كورونا، ماري فان كيركوف، أن المنظمة سجلت نحو 445 ألف حالة كورونا جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ونحو نصفها كان من أوروبا.
وأضافت أنه في العديد من المدن في أنحاء أوروبا، "سيتم الوصول لأقصى قدرة استيعابية في وحدات الرعاية المركزة خلال الأسابيع المقبلة."
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