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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 01:43 م

الرئيس البولندي يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس البولندي
أصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن، السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشارا واسعا للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقررا خضع أندريه دودا لفحص كورونا. وأتت النتيجة إيجابية. والرئيس بصحة جيدة".
وسجلت أوروبا حتى الآن حوالي 7.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 247 ألف حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.
ورصدت دول أوروبية مثل إيطاليا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، الخميس.
وتسجل أوروبا كمنطقة حالات إصابة يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ويرجع سبب هذه الزيادة في جانب منه إلى إجراء اختبارات أكثر بكثير من تلك التي أجريت في الموجة الأولى من الجائحة.
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