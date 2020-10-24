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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 12:28 م

صحيفة فرنسية: برشلونة لا يفكر في رحيل أنطوان جريزمان في الشتاء

جريزمان

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن برشلونة لا يفكر في رحيل اللاعب أنطوان جريزمان  في الشتاء، ولا حتى في الصيف المقبل.

ويستهدف جريزمان التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، اليوم السبت، على ملعب كامب نو.

وأوضح التقرير، أن المباراة ستكون فرصة للاعب من أجل إبراز إمكاناته وتقديم أداءً مقنعًا، ليس فقط لمدربه رونالد كومان، بل لجزء كبير من جماهير برشلونة.

ويبدو أن جريزمان في طريقه لحل مشاكله تحت قيادة كومان، ولكن في الوقت الحالي، ما زال لم يقدم المردود المقنع وانتهى به الأمر بالتواجد على مقاعد البدلاء أمام فرينكفاروزي بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها جريزمان صاحب الـ29 عاما، في فرض اسمه على التشكيل الأساسي للفريق، إلا أنه يحظى بدعم مجلس الإدارة بالكامل.

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