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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 12:20 م

القبض على مسؤول مشاجب وآمر مفرزة بولاية شمال بغداد بعملية استخباراتية مشتركة

الاستخبارات
أعلنت وكالة الاستخبارات  القبض على مسؤول مشاجب وامر مفرزة بولاية شمال بغداد بعملية استخباراتية مشتركة".

وذكر بيان للاستخبارات ان مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد  بالتنسيق مع قوات الأسايش في أربيل القت القبض على أحد الإرهابيين البارزين والمكنى (ابو نايف) المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي شغل عدة مناصب (امني - امرمفرزة - مسؤول مشاجب) بولاية شمال بغداد".

واوضح انه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ونفذ عدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين بمناطق متفرقة من شمال بغداد.
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