مصرف الرشيد يعلن إطلاق قرض الـ/ 20 / مليون دينار للعاطلين عن العمل

اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي انه "تم المباشرة باطلاق قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 20 مليون دينار ولكلا الجنسين لفتح مشروع صغير ".



واضاف ان "التعلميات الخاصة بالقرض تضمنت منحة لفتح مشروع صغير كما تضمنت كفالة موظف وهوية غرفة تجارة بغداد وعقد ايجار مكان المشروع وبأمكان الراغبين بالتقديم مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".