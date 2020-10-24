الشركات الهندية تتصدر لائحة مشتري النفط العراقي

اعلنت وزارة النفط ، إن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للخام العراقي خلال شهر أيلول الماضي.



وقالت الوزارة في إحصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، أن “الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى بشراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل28 شركة قامت بشراء النفط العراقي خلال شهر أيلول.

وأضافت الوزارة، أن “الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 4 شركات، تليها الشركات الأمريكية بواقع 3 شركات ومن ثم جاءت شركات كوريا الجنوبية واليونانية بواقع شركتين ومن ثم جاءت شركات كل من وتركيا وروسيا وبريطانيا وإسبانيا والأردن ومصر وإيطاليا وماليزيا وهولندا – بريطانيا لشركة واحدة لكل منها.