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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 11:46 ص

القانونية النيابية: اختلال نصاب المحكمة الاتحادية سيعطل المؤسسات الدستورية

حسين العقابي
شدد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي،  ، على ضرورة الإسراع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية بناء على نص المادة 92 من الدستور، محذرا من تعطيل مؤسسات دستورية لوقت أطول بسبب اختلال النصاب القانوني لأعضاء المحكمة.
وقال العقابي ، إن “إقرار قانون المحكمة الاتحادية مسؤولية في أعناق أعضاء مجلس النواب”، مبينا انه “بعد وفاة عضو في المحكمة الاتحادية يجعل المسؤولية مضاعفة أمام مجلس النواب الإسراع في إقرار أو تعديل القانون.
وأضاف أن “نصاب المحكمة الاتحادية اختل خللا كبيرا”، مشيرا إلى أن “مؤسسات دستورية عطلت نتيجة اختلال النصاب القانوني لأعضاء المحكمة الاتحادية.
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