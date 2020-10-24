الجبهة التركمانية تتهم الكاظمي بابرام “صفقة مشبوهة” مع أربيل

وجه رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي انتقادا شديدا حيال تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهجري التركمان في سنجار ، متهما اياه بعقد صفقة “مشبوهة” مع اربيل.

وقال الصالحي ، إن “الجبهة التركمانية تبدي استغرابها الشديد حيال تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبعة قرى تركمانية لازال سكانها مهجرين”.

واضاف ، أن “اكثر من سبعة قرى تركمانية لازال سكانها مهجرين بين المحافظات المجاورة”، مستغربا من “تجاهل الكاظمي لعودة نازحي التركمان.