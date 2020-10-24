ترامب محذرا إثيوبيا: مصر قد تفجر سد النهضة ولن يلومها أحد

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة لأثيوبيا، بسبب عدم توصلها لاتفاق مع مصر بشأن سد النهضة، كاشفا عن تهديد مصر بتفجير السد، مشيرا إلى أنه لا يمكن لومها على ذلك.

وقال ترامب خلال مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك بشأن سد النهضة، ”نأمل التوصل إلى حل ودي قريبا، وأخبرت مصر أيضا بنفس الشيء.. الوضع حقيقة خطير، والقاهرة قد تفجر ذلك السد“.

وكان ترامب يتحدث من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بعد إعلانه اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة السودان التي تخشى أيضاً من استنزاف مواردها المائية بسبب السد.

وأضاف ترامب أنه توسط للوصول لاتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن السد، لكن أثيوبيا خرقت الاتفاق وتم فرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب ذلك.

ووجه ترامب تحذيرا لأثيوبيا، قائلا ”خرقوا الصفقة.. الأثيوبيون لن يروا المال ما لم يلتزموا بالاتفاق“.

وقال ترامب ”مصر هددت بنسف سد النهضة، ولا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء بسبب التجاوزات الأثيوبية التي تؤثر سلباً على مياه النيل“.



وأضاف ”سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السد. قلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيفجرون هذا السد. وعليهم أن يفعلوا شيئاً“.

وتابع ترامب موجها كلامه لمصر ”كان ينبغي عليهم إيقافه قبل وقت طويل من بدايته“، مبدياً أسفه لأن مصر كانت تشهد اضطراباً داخلياً عندما بدأ مشروع سد النهضة الأثيوبي عام 2011.

وفي وقت سابق، أكد وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، أن بلاده تواجه تحديا آخر يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رغم ما تقدمه القاهرة من دعم لشواغل الجانب الأثيوبي.

وأوضح عبدالعاطي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أن ”مصر سعت خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015، للوصول إلى اتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وأثيوبيا، إلا أن أثيوبيا حالت دون ذلك“. ويمثل الموقف الأثيوبي تحديا كبيرا لدولتي المصب، مصر والسودان.

ولفت إلى أن ”مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا، وأن أكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود، وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه“.