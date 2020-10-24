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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 11:22 ص

واشنطن بوست: سلام السودان وإسرائيل يعزز قاعدة ترامب الانتخابية في سباق الرئاسة

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اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، وتنحية عقود من  الكراهية، يأتي بضغط من الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب، قبل أيام قليلة على الانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته السبت: ”أعلن ترامب الاتفاق في واشنطن، ودعا المراسلين إلى البيت الأبيض لحضور مكالمة هاتفية ثلاثية مع زعيمي السودان وإسرائيل، مشيداً بما أسماه اتفاق السلام“.
وأضافت: ”يصور ترامب الاتفاقية بأنها وسيلة لتعزيز أمن إسرائيل، ما يمثل أولوية لليهود الأمريكيين، ويضم هؤلاء الأنصار الجمهوريون اليهود المتشددين، الذين يمثلون جزءاً مهماً من القاعدة السياسية لترامب في ولاية فلوريدا، العنصر الحيوي من محاولة إعادة انتخابه الشهر المقبل“.
وتابعت: ”يتخلف ترامب في استطلاعات الرأي أمام منافسه جو بايدن، ولكنه يتوقع الانتصار، ورغم أن السياسة الخارجية لا تمثل عنصراً محورياً في حملته الانتخابية، فإن سجله في دعم إسرائيل يمثل استثناء، والإشارة إلى قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في عام 2017 تمثل موضعاً للإشادة المستمرة خلال لقاءاته الانتخابية، كما أن اتفاقيات السلام تعتبر أيضاً عنصراً رئيسياً في تلك المؤتمرات الجماهيرية“.

ورأت الصحيفة أن التقارب مع إسرائيل يمثل ”نقطة تحول“ بارزة في السودان في مرحلة ما بعد حكم الرئيس السابق عمر البشير، فعلى مدار عقود كانت السودان أحد أشد خصوم إسرائيل، وقدّم البشير أموالاً وأسلحة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وحزب الله، وهو ما كان سبباً لقرار الولايات المتحدة بوضعها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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