العبادي: التظاهرات السلمية الملتزمة والمسؤولة حقٌ دستوري

قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، إن التظاهرات السلمية الملتزمة والمسؤولة حقٌ دستوري، ولا بدَّ للشعب أن يُطالب و يُراقب و يُحاسب.. هذهِ من مقوِّمات الشعوب الحيّة.

وتابع: أنه لا بدَّ لأيّة تظاهرات مِنْ أهدافٍ مُحددة والتزامات واضحة ومسؤولة، و إلَّا تحوّلت إلى عبثٍ وفوضى.

وأضاف أن العوامل التي أخرجت الشباب إلى الميادين حقيقية وباقية ذاتها دونما مُعالجاتٍ جادَّة، وقد تزداد أو تقل أعداد المتظاهرين السلميين، لكن هذا لا يعني إنَّ الأزمة انتهت”، مبينا أنه “لا بدَّ مِنْ إصلاحاتٍ كُبرى بجسد الدولة وهيكل النظام السياسي، لضمانِ خلقِ حُكمٍ فعّال قادرٌ على الاستجابةِ للتحديات والنهوض بالدولة مُجدداً.



وطالب العبادي بانتخابات مُبكِّرة للخروج مِنْ عُنقِ الأزمة، ولضمانِ إنتاجِ مُعادلةِ حُكمٍ جديدة قابلة للحياة، وقادرة على التصدي للأزمات، مستدركا أن هذا لا يعني قبولها تحت أي ظرف؛ فدون اشتراطات ضامنة لسلامة ونزاهة وعدالة الانتخابات ستكون الانتخابات وبالاً على الدَّوْلَة.