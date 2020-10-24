المالية النيابية: سنبحث مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي هذا الأسبوع

أكدت اللجنة المالية النيابية ، أنها ستبحث خلال هذا الأسبوع مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي.





وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إنه "ليس هناك اي توجه توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي"، لافتاً إلى أن "آراء أعضاء اللجنة مختلفة ،وهناك من هو مع تمرير القانون ،وهناك من يقف ضد تمريره.





وأشار إلى أن "اللجنة" ستجتمع هذا الأسبوع بوزير المالية حتى تطَّلع على حقيقة المبلغ المطلوب، وكيفية استخدامه ،ومجالات الانفاق، ومن ثم تقرر بشأن القانون"، مبيناً أن "اللجنة يجب أن تطلع على واقع المشروع ،وتستفهم من وزير المالية، ومن ثم نقرر بعد ذلك، لأن البلد في ضائقة مالية، وهناك من ينتظر تسلم راتبه وتقاعده، وهناك رعاية اجتماعية، وأمور كثيرة متوقفة على هذا القانون، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذا الموضوع

وبين الصفار أن "وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات ،وسنطالبها خلال الاجتماع مع الوزير بالكشوفات حول كيفية استخدام القرض الأول، وكذلك آليات الصرف بالنسبة للمشروع الحالي.