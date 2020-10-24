الداخلية:تسجيل 56 حالة انتحار خلال الاشهر الثلاثة الماضية

أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل العشرات من حالات الانتحار خلال الاشهر الثلاثة الماضية.





وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن "الوزارة سجلت 56 حالة إنتحار خلال أقل من ثلاثة اشهر"، في محافظات العراق كافة بإستثناء إقليم كردستان.





وعن العقوبة المتوقعة الصدور من القضاء العراقي بحق المرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة ببغداد قال اللواء معن إن العقوبة التي ستنالها هي الأعدام.