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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 10:44 ص

القانونية النيابية تؤكد إجراء الانتخابات بموعدها وتنفي وجود توجه لتأجيلها

حسن فدعم
أكدت اللجنة القانونية النيابية اجراء الانتخابات في الموعد المحدد،  نافية وجود توجه لتأجيلها.

وقال عضو اللجنة النائب حسن فدعم إنه لم يتم طرح موضوع تأجيل الانتخابات في مجلس النواب او في اللجنة القانونية او اجتماعات القوى السياسية، مبيناً أن جميع الاجتماعات تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته الحكومة، وضرورة بذل الاستعدادات الكافية لإنجاح هذه المهمة.

وأضاف، أن إجراء الانتخابات مهمة أساسية ستخرج العراق من أزمته، وتعيد ثقة الشعب بالعملية السياسية، مشيراً الى أن البرلمان ينتظر الموقف النهائي للحكومة والمفوضية بإكمال الاستعدادات، والدوائر الانتخابية من أجل إكمال قانون الانتخابات والذهاب باتجاه الانتخابات المبكرة.
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