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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 10:43 ص

غرفة التجارة في القادسية تحذر من انهيار اقتصادي بسبب الرواتب

رواتب

حذرت غرفة التجارة في محافظة القادسية، من انهيار الواقع الاقتصادي والتجاري داخل المحافظة بسبب أزمة الرواتب.
وقال رئيس الغرفة “محمود الليثي” في تصريح صحفي، إن التمويل الوحيد لاقتصاد الديوانية هو الرواتب وبحالة عدم التوزيع سيكون هناك انهيار بالسوق.
وأشار إلى  انه ليست هناك مشاريع استراتيجية أو دعم للقطاع الخاص، فضلا عن عدم وجود صرف لمشاريع المقاولات والاعتماد فقط على الرواتب داخل المحافظة.
وكان  عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، قال امس الاول  أن قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض) سيقر في مجلس النواب بعد إجراء 3 تعديلات.
واضاف ميرزا، إن “العراق يعاني من أزمة مالية حقيقية ويجب أن تتعاون كل الأطراف الحكومية النيابية ومجلس وزراء للخروج منها.
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