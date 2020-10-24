رئيس كتلة: البرلمان لن يطرح قانون الاقتراض الداخلي خلال جلسة اليوم

أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ، عدم نية رئاسة مجلس النواب عرض قانون الاقتراض الداخلي خلال جلسة اليوم، مبينا ان الكتل السياسية شبه متفقة على تمرير الدوائر الانتخابية.



وقال كنا ان “قانون الاقتراض الداخلي مازال قيد النقاش بين اللجنة المالية في مجلس النواب والحكومة ولم يتم يطرحه خلال جلسة اليوم”.

واضاف كنا ان “ازمة الرواتب مستمرة لغاية الان بسبب عدم تمرير قانون الاقتراض الداخلي ما يخلق ازمة جديدة.



وأشار إلى أن “الكتل السياسية شبه متفقة على تمرير توزيع الدوائر الانتخابية خلال جلسة اليوم حيث سيتم توزيع الدوائر اربع مقاعد على ان تكون الكوتة النسائية وان تكون بغداد 17 دائرة انتخابية.