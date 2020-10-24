النهج الوطني: كتل الفتح وسائرون والحلبوسي تحتكر تقسيم الدوائر الانتخابية

كشف عضو اللجنة القانونية في كتلة النهج الوطني النائب حسين علي عن احتكار ثلاث قوى سياسية رئيسية مسالة كيفية توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية بعيدا عن كل المؤسسات الدستورية بما يضمن اعادة انتاج انفسها بشكل اخر، مؤكدا رفض كتلته لذلك الاحتكار.



وقال علي في تصريح صحفي ان “الكتل الثلاث هي سائرون والفتح وكتلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والتي تواصل اجتماعاتها منذ عشرة ايام بعيداً عن كل المؤسسات الدستورية سواء كانت في اللجنة القانونية او كمجلس نواب ولم تعقد اي اجتماعات مشتركة داخل مجلس النواب لمناقشة هذا الامر، مشيرا الى ان تلك الكتل قطعت شوطا بهذا الامر دون معرفة طبيعته من بقية الكتل الاخرى بشكل رسمي، موضحا ان التسريبات والمعلومات التي تصل تؤكد ما يدور حول تقسيم للدوائر وفق رغبات ومصالح تلك الكتل السياسية وما يصب بمصلحة اجنداتهم وطموحهم السياسي من اجل اعادة انتاج انفسهم بشكل اخر.





وتابع ان “كتلة النهج الوطني بالضد من هذه المحاولات وتحاول ان تغير هذه المعادلة بمشاركة عدد من الاعضاء المنتمين للكتل ذاتها وكذلك نواب المحافظات التي يكون فيها تنوع عرقي وطائفي مثل نينوى وكركوك وصلاح الدين فجميع نوابها هم مع محاولة تغير تلك المعادلة.

واشار الى ان” موقف النواب الكرد ينقسم الى شكلين الاول يتمثل بالحزبين الرئيسيين تسير مع الكتل الثلاث الرئيسية بشرط منحهم ما يرضيهم في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك بينما بقية القوى الكردية تقف بالضد من ذلك الموضوع كونها تعلم بأنها ستقصى تماماً من المشهد السياسي في العراق.