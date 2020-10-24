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السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 10:27 ص

النجيفي: 35 نائبا اتفقوا على تشكيل جبهة برلمانية لوقف التداعي وإنصاف المظلومين من مواطنينا

أسامة النجيفي
أعلن  رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي تشكيل جبهة برلمانية جديدة 

وقال في مؤتمر صحفي ان 35 نائبا اجتمعوا الليلة الماضية  وبحثوا  المشاكل الحقيقية والازمات التي تعصف بالمحافظات المحررة وما يعانيه مواطنوها من اجراءات تعسفية ، وانكار للحقوق المشروعة ، وما تشكله من جريمة الاخفاء القسري لاعداد كبيرة من المواطنين، فضلا عن السجناء والمعتقلين لأسباب كيدية.

واشار النجيفي الى أهمية إجراء انتخابات مبكرة في ظل ظروف طبيعية ، لا يطعنها السلاح المنفلت او الرغبة في التدخل في صياغة قوانين تمثل مصالح الكتل السياسية لا مصلحة الشعب ، وقراره المستقل وارادته الحقيقية.

 واوضح البيان ان النواب تدارسوا ايضا المشاكل الحقيقية والازمات التي تعصف بالمحافظات وما يعانيه مواطنوها من جريمة الاخفاء القسري لاعداد  كبيرة من المواطنين ، فضلا عن السجناء والمعتقلين لأسباب كيدية ، او بناء على اتهامات المخبر السري. 

وأكد النجيفي انه " واستنادا الى مسؤوليتنا الوطنية ومسؤوليتنا أمام اهلنا الذين عانوا الويلات وما زالوا تحت تأثيراتها  فقد اتفق 35 نائبا يمثلون  عدة كتل،  على التعاون والتآزر عبر تشكيل جبهة برلمانية لوقف التداعي وانصاف المظلومين من مواطنينا ".

واشار الى ان المجتمعين يهدفون الى زرع الثقة والامل في المستقبل والرد على التحديات التي تشتد ضراوة  وقسوة ،  مشددين على الشراكة الحقيقية ووحدة البلد  وبذل اقصى الجهود لايجاد الحلول بدل الغوص في الازمات والمشاكل.
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