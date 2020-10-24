النزاهة توقف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

أعلنت هـيئة الــنــزاهــة الاتحادية ايــقــاف صـــرف رواتـــــب الــنــواب والمسؤولين الحكوميين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية. Copy أخبار متعلقة البرلمان يرفض طلبا للحكومة بالتصويت على اقتراض ١٦ ملياردينار لسد عجز الرواتب المالية توقف مجدداً صرف رواتب الموظفين خبير اقتصادي يستبعد توقف الحكومة عن دفع رواتب الموظفين الأشهر المقبلة الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد والمحافظات المالية النيابية: تأخر صرف رواتب الموظفين ليس له مبرر بعد توفر السيولة المالية الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات