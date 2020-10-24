الناتو يعلن المضي في خطط توسيع انتشار التدريب العسكري للحلف في العراق

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أنه سيمضي قدماً في خطط توسيع انتشار التدريب العسكري للحلف في العراق، بهدف منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء دفاع الحلف الثلاثين: "إن الناتو يشعر بالتزام بتوسيع نطاق الدعم للعراق".

ووافق حلف "الناتو" على تولي الأنشطة السابقة للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما تمخض عنه نشر 1000 جندي إضافي في العراق.

إلى ذلك، ارتفعت وتيرة أعمال العنف في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أيام من الهدوء النسبي.

وأفاد مصدر أمني، بأن مجموعة مسلحة هاجمت سيارة مدنية لدى مرورها قرب قضاء خانقين، بمحافظة ديالى، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة من ركاب السيارة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني في مكتب رئيس الوزراء العراقي، عن إصابة ضابط وجنديين بانفجار عبوة ناسفة شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى أيضاً.

وفي محافظة التأميم، أعلن مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية عسكرية لدى مرورها في قضاء داقوق جنوب مدينة كركوك، وهو ما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة اثنين بجروح.

وفي غضون ذلك، قتل أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة المقطع بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر في الشرطة: إن شخصاً قتل وأصيب نجله بإطلاق نار من مجموعة مسلحة شرق بغداد، كما أصيب مدني نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.