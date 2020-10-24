بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 09:43 ص

الصجري: الجبهة البرلمانية الجديدة تتبنى إقالة الحلبوسي لارتكابه "جرائم فساد"

الحلبوسي

قال النائب علي الصجري، إن أكثر من ٣٥ نائبا اجتمعوا اليوم في منزل وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي وأعلنوا عن تشكيل جبهة سياسية جديدة.

وبين أن "الجبهة تضم نوابا اجتمعوا مؤخرا مع رئيسي الحزبين الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الحشد الشعبي فالح الفياض والامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي".

وأضاف "نأمل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأييد الجبهة لإنجاح الحركة التصحيحية للعملية السياسية من اجل سحب الثقة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

وأشار إلى أن "الجبهة الجديدة ستطلب من الشركاء اقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان كونه ارتكب عدد جرائم الفساد الكبيرة، كما انه يعمل على تقسيم العراق وهذا يشكل خطرا حقيقيا على البلاد".

وتابع الصجري ان " الجبهة برئاسة اسامة النجيفي، وتضم عددا من السياسيين والنواب من بينهم الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر واحمد عبد الله الجبوري (ابو مازن) ونوابا اخرين يحرصون على سمعة البرلمان وعلى وحدة العراق".

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