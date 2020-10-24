بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 24 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 09:15 ص

اشتباكات مسلحة بين أبناء عشيرتين في العاصمة بغداد

نزاع عشائري
شهدت العاصمة بغداد، اشتباكات مسلحة بين أبناء عشيرتين.

وأبلغ مصدر أمني، أن الاشتباك وقع في منطقة الفضيلية شرقي بغداد واستخدم فيه سلاح خفيف ومتوسط.

وأضاف أن القوة الماسكة للمنطقة امنياً، تلاقي صعوبة بالتدخل وفض الاشتباك، وارسلت بطلب تعزيزات امنية، من دون معرفة حجم الخسائر بعد.

وتشهد المحافظات الجنوبية عادة ومناطق شعبية ببغداد اشتباكات مسلحة باتت متكررة، ويتهم كثيرون السلطات الأمنية بالعجز عن التدخل لحلها، بسبب امتلاك أبناء العشائر لأنواع مختلفة من الأسلحة.
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