نائب: مجلس النواب يرفض المساس برواتب الموظفين

قال النائب عن تحالف الفتح قصي الشبكي، اليوم السبت، إن حكومة مصطفى الكاظمي مخطئة بربط قانون الاقتراض بالرواتب وهو دليل على الفشل في إدارة موارد الدولة.



وأضاف أن الورقة البيضاء فيها الكثير من التنظير وتحتاج إلى توقيتات زمنية ونتمنى أن تكون هناك حلول انية للازمات المالية في البلاد.



وتابع: أن مجلس النواب يرفض المساس برواتب الموظفين وهناك تخفيض برواتب الدرجات العليا لحل الأزمة الاقتصادية بشكل عاجل.