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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 06:22 م

الاردن يصدر منتجات غذائية للعراق بقيمة 73 مليون دولار خلال 7 اشهر

معبر طريبيل- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)
الاردن يصدر منتجات غذائية للعراق بقيمة 73 مليون دولار خلال 7 اشهر

اعلن مسؤول اردني ان قيمة صادرات منتجات الصناعات الغذائية الاردنية للعراق خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي 2020 بلغت  ما يقارب 73 مليون دولار.

 وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد وليد الجيطان :"  ان السوق العراقية تعتبر من اهم الاسواق التصديرية  للاردن وتعتمد عليها الصناعة الاردنية بشكل كبير ورئيس، رغم وجود عقبات كمركية وقيود الحماية المفروضة لحماية الصناعات العراقية، بالاضافة لارتفاع كلف الشحن".

واشار الجيطان الى وجود وفد رسمي عراقي يزور المملكة حاليا بهدف زيادة عدد السلع الاردنية المعفاة من الرسوم الجمركية والبالغة 300 سلعة، والمسموح لها بالدخول للسوق العراقية من غير رسوم ، بحسب اتفاق سابق بين حكومتي البلدين.
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