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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 05:43 م

خشان: قانون الانتخابات سيفرض على الأحزاب الائتلاف فيما بينها لحصد اكبر عدد من الاصوات

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خشان: قانون الانتخابات سيفرض على الأحزاب الائتلاف فيما بينها لحصد اكبر عدد من الاصوات


اكد النائب المستقل باسم خشان، ان قانون الانتخابات الجديد سيفرض على الأحزاب الائتلاف فيما بينها بهدف الحصول على اكبر عدد من الأصوات، لافتا الى ان التحالفات من شأنها توزيع الدوائر والتركيز على مناطق دون غيرها من اجل حصد الأصوات.


وقال خشان ان “قانون الانتخابات الجديد وخاصة الدوائر المتعددة سيفرض على الأحزاب ان تأتلف مع كتل سياسية أخرى سيما الكبيرة منها من اجل ضمان عدم الخسارة في عملية الاقتراع”.


وأضاف ان “الاتفاقات ستكون حاضرة بين الكتل السياسية المؤتلفة فيما بينها من اجل توزيع الدوائر الانتخابية على مكوناتها وقوتها بحسب كل دائرة بهد عدم ضياع المقاعد الى الكتل المنافسة”.


وبين ان “بعض الكتل تحاول تمرير الدوائر الصغيرة، حيث تعول عليها في حصد اكبر عدد من الأصوات في حين ان هذه الحسابات خاطئة وتسبب كارثة لتلك الكتل”.
وأوضح ان “بعض الكتل افلست وتحاول التشبث بقوانين من اجل تحقيق مصلحتها على حساب مصلحة الشعب”. .
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