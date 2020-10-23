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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 04:19 م

الغراوي: الكثير من النازحين مازالت مناطقهم مدمرة ولا يوجد لهم أي موارد اقتصادية

فاضل-الغراوي
أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، وجوب أن تكون عودة النازحين إلى ديارهم بصورة طوعية مع توفير البيئة الآمنة لهم.

وأضاف، الغراوي، أن الكثير من النازحين مازالت مناطقهم مدمرة ولا يوجد لهم اي موارد اقتصادية لديمومة حياتهم وبالتالي أن اعادتهم في ظل هكذا ظروف يعد عودة قسرية ويعرضهم للخطر .

وطالب الغراوي بتقديم مساعدات غذائية لمدة 6 اشهر مع الاسراع بتقديم التعويضات لهم ومنحة العودة.
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