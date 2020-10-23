الكاظمي: نحو 5 آلاف قطعة أثرية ستعود إلى العراق

أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن بريطانيا تعتزم تسليم العراق 5 آلاف قطعة أثرية.



وقال المكتب في بيان، إن "الكاظمي زار صباح اليوم الجمعة، المتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى بريطانيا، واطلع على القطع الأثرية التي سيتم تسليمها الى العراق رسميا مطلع العام المقبل".



وأضاف، أن "عدد القطع الأثرية المعدة للتسليم الى الحكومة العراقية يقدر ما يقارب خمسة آلاف قطعة من الرُقم الطينية، والتي تعد أكبر عملية لإرجاع الآثار في الوقت الحالي".



وتابع البيان، أن "الحكومة العراقية ستستلم قطعة أثرية من لوحة سومرية حجرية كانت مهربة، وتمكن العراق مؤخرا من استعادتها".

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