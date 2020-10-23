بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 02:17 م

فشل حملة حكومة الكاظمي لمواجهة السلاح المتفلت.. إيران والصدام المسلح والضغوط السياسية

الكاظمي ومخازن الاسحلة

أكد  مراقبون، أن حكومة مصطفى الكاظمي فشلت في التصدي لملف السلاح المتفلت، والذي كانت أعلنت هذه الحكومة الشهر الماضي حملةً واسعة ضده في البصرة وبغداد ومدن جنوبية عدة.

وأشاروا إلى أن هذه الحملة لم تحقق أيّ نتيجة ملموسة، على الرغم من تفاقم الجرائم الجنائية، مع تسجيل البصرة وحدها أكثر من 10 عمليات قتل جرّاء اشتباكات عشائرية وهجمات سطو مسلح ونزاعات مختلفة منذ شهر أيلول الماضي.

فقد أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، في سبتمبر الماضي، عن سلسلة عمليات أمنية في البصرة وميسان وذي قار، ومناطق عدة في العاصمة بغداد، لحصر السلاح بيد الدولة، لم تسفر عن نتائج مهمة، لا سيما على مستوى السلاح المتوسط والثقيل.

وشهدت تلك العمليات مصادرة أسلحة خفيفة وذخائر بكميات بسيطة للغاية، لا تتناسب مع حجم السلاح المتفلت الموجود في تلك المدن، ولا حتى مع تشكيلات القوات المشاركة في العملية، والتسويق الإعلامي الذي خصّصته الحكومة لها.

لم تسفر العمليات الأمنية عن نتائج مهمة، لا سيما على مستوى السلاح المتوسط والثقيل.
من جانبه، قال الخبير السياسي والأمني محمد التميمي، إن إعلان حكومة الكاظمي عن العمليات ضد السلاح المتفلت "كان الهدف منه إعلامياً، لإيصال رسائل إلى المجتمع الدولي بأن الحكومة عازمة على تنفيذ ما وعدت به المجتمع الدولي في محاربة الفصائل الموالية إلى إيران".

وأوضح التميمي، أن "الكاظمي لا يستطيع في الوقت الراهن شنّ أي عمليات أمنية من هذا النوع، إذ ستنتهي بصدام مسلح أكيد، لا رغبة لأحد به حالياً، لذا تمّ حفظ ماء الوجه الحكومي باستعراض أسلحة تعود للمواطنين، والتي يمتلكونها أساساً لحماية أنفسهم من اللصوص والعصابات".

وأضاف التميمي أن "السلاح الموجود خارج الدولة هو الأقوى اليوم لوجود غطاء سياسي له، وهو جزء من المشروع الإيراني في العراق، ولهذا لا يمكن الاقتراب منه في ظلّ الوضع الحالي لحكومة الكاظمي، كما أن البلاد غير جاهزة لهذه المرحلة اليوم".

بينما أكد مصدر مطلع في مكتب الكاظمي،  أن حملة السلاح المتفلت في البصرة ومدن جنوبية عدة كانت تسير بخطى ممتازة بعدما استغرقت كثيراً في النقاش والتعديل قبل انطلاقها".

لكنه أكد تعرض الكاظمي مع إعلان انطلاق الحملة، لـ"الكثير من الضغوط من أجل إيقاف تلك العمليات، ومنع أي صدام مع الفصائل المسلحة والعشائر التي تحمل السلاح خارج سيطرة الدولة".

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أخر تعديل: الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 02:19 م
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