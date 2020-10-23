"الرسم بالقهوة".. فنان عراقي يبدع لوحاته بطريقة فريدة

يحتفظ فنان عراقي بصندوق أدوات غير عادي في مرسمه، فبدلاً من ألوان الأكريليك أو الماء، يستخدم القهوة العادية والقهوة الفورية في إبداع لوحات فنية لشخصيات من المشاهير والعراقيين العاديين.



وقال الفنان قاسم سليمان (22 عاماً)، من مدينة البصرة، إنه يريد إبداع فن متميز لتصبح أعماله فريدة ومختلفة عن أعمال غيره من الفنانين، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويستغرق إنجاز لوحة البورتريه الواحدة من سليمان نحو ساعتين فقط، وأوضح الفنان الشاب أنه أبدع أكثر من 100 بورتريه بالقهوة خلال السنوات الأربع الماضية.



وقرر سليمان في الآونة الأخيرة أن يتعاون مع فنانين آخرين ويدمجون معاً بين تقنيات الرسم بالقهوة والرسم التقليدي.

وفي هذا الإطار عمل مع الفنانة دعاء منشد في رسم لوحة للممثل الأمريكي مورجان فريمان.



وإضافة إلى شغفه بالفن وعشقه له منذ كان مراهقاً، أصبح الرسم بالقهوة يوفر مصدر دخل لسليمان هو في أمس الحاجة له، في ظل ندرة فرص العمل بالعراق حالياً.



وأشار إلى أن أكثر الأعمال الفنية التي يُطلب منه إنجازها هي البورتريهات أو هدايا أعياد أو صور أشخاص متوفيين.

وأوضح الفنان الشاب أنه يبيع البورتريه بسعر بين 10 و15 دولاراً حسب حجم الجهد الذي يبذله لإنجازه.



