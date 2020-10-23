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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 01:17 م

الأمم المتحدة تعلن اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، عن توقيع اتفاق بين طرفي الصراع لوقف إطلاق نارد دائم وشامل.
وقالت البعثة، في منشور على فيسبوك، إن الطرفين في ليبيا توصلا "لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في كل مناطق ليبيا".
وعرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق.
من جانبها، أشادت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز باتفاق وقف إطلاق النار. 
وقالت ستيفاني وليامز لطرفي الصراع عقب التوقيع: "وطنيتكم كانت مساركم للتحرك للأمام وقد تمكنتم من التوصل لاتفاق".
وأعربت عن أملها أن يسمح اتفاق وقف إطلاق النار للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم. 
بدوره، أكد رئيس وفد الجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة ستكون سندا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها في محادثات جنيف.

ومؤخرا، طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة استيفاني وليامز، باحترام سيادة ليبيا ووقف التدخلات الخارجية والالتزام بحظر الأسلحة الفروض عليها.  
 ترحيب دولي باتفاق طرد المرتزقة من ليبيا.. خطوة نحو السلام
وأشادت ستيفاني بإعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج، عزمه تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
ورحبت دول غربية وعدة سفارات أجنبية بالنتائج الأولية لاجتماعات اللجنة العسكرية الموحدة الليبية 5+5، والتي تقضي بطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا في غضون 90 يوما.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، في بيان لها، أن الأخبار الواردة حول سير محادثات اللجنة العسكرية الليبية "سارّة".
وأكد البيان أن الاتفاقيات الليبية- الليبية حول فتح طريق برية و جوية، ووقفٍ الخطاب الإعلامي التحريضي، وتفادي التصعيد العسكري، وتبادل المحتجزين وإعادة هيكلة أمن المنشآت البترولية، هي خطوة أخرى في مسار طويل لتحقيق السلام.

 

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