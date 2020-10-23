بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي: نحو 5 آلاف قطعة أثرية ستعود إلى العراق وسط مخاوف من نزوح جماعي.. صلاح الدين تترقب نتائج التحقيقات في مجزرة "الفرحاتية" فشل حملة حكومة الكاظمي لمواجهة السلاح المتفلت.. إيران والصدام المسلح والضغوط السياسية الفرقاء في ليبيا يعلنون اتفاقا لإنهاء الحرب نهائيا .. ومهلة ثلاثة أشهر لمغادرة المقاتلين الأجانب أول تعليق من السفير الإيراني في بغداد على شموله بالعقوبات الأمريكية "الرسم بالقهوة".. فنان عراقي يبدع لوحاته بطريقة فريدة وداعا لأجهزة التكييف.. طلاء جديد يبرّد المباني تقرير يكشف المستنقع القطري .. صفقات مشبوهة وديون ضخمة وامتهان للعمالة استطلاعات رأى : ترامب يكتسح بايدن في المناظرة الأخيرة بالسباق الرئاسي الأمم المتحدة تعلن اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 12:09 م

مراقبون: إيران تعتبر العراق مجرّد ورقة لا يمكن التخلّي عنها بسهولة

إيران والعراق

أكد مراقبون، أن إيران تعبر العراق مجرّد ورقة لا يمكن التخلّي عنها بسهولة، مشيرين إلى أنها تسعى لإفهام كلّ من يهمّه الأمر، أنّها الآمر الناهي في العراق.

من جانبه، يقول الكاتب اللبناني خيرالله خيرالله، إنه في بغداد نفسها اعتدت ميليشيا "الحشد الشعبي" التي تضمّ مجموعة من الميليشيات المذهبية العراقية التابعة لإيران على أحد مقرات الحزب الديموقراطي الكردستاني.

وأشار إلى أن الهدف الإيراني هو استفزاز الأكراد والقول لهم إنّه غير مرغوب بهم في العاصمة من جهة والردّ على اتفاق سنجار الذي وقعه معهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخيراً.

وأكد أن كلّ ما في الأمر أن إيران تريد تكريس دور "الحشد الشعبي بصفة كونه جزءاً لا يتجزّأ من تركيبة النظام العراقي الجديد الذي قام بعد العام 2003.

وأضاف، أنه مطلوب أن تكون بغداد مدينة تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية ممثلة بالحشد الشعبي، تماماً مثلما أنّ طهران تحت سيطرة الحرس الثوري وقوات الباسيج التابعة المرشد علي خامنئي.

وتابع: في محافظة صلاح الدين، وقعت مجزرة ارتكبتها إحدى ميليشيات «الحشد» بغية التأكيد للسنّة العرب أنّهم ليسوا في مأمن في أي بقعة من العراق.

واوضح أنه تريد إيران اثبات، عبر ميليشياتها، أنّ حياة كلّ عراقي تعتمد عليها وان لا وجود لقوى أمن عراقية ترعى شؤون المواطن العادي وتستطيع المحافظة عليها.

وأشار إلى أنه المطلوب، إيرانيا، تعرية ما بقي من مؤسسات الدولة العراقية التي يسعى مصطفى الكاظمي إلى إعادة الحياة إليها، أي الى العراق نفسه، كي يكون وطناً لكلّ العراقيين.

وأضاف، تعمل إيران من خلال الميليشيات المذهبية من اجل اثبات ان العراق لا يمكن أن يعود دولة مستقلّة تمتلك قرارها السيادي وأن على أي رئيس الوزراء العودة في كلّ شاردة وواردة الى طهران... وأن يكون نسخة عن نوري المالكي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي ومخازن الاسحلة

فشل حملة حكومة الكاظمي لمواجهة السلاح المتفلت.. إيران والصدام المسلح والضغوط السياسية 23 تشرين الأول 2020 02:17 م

1603452016552

الفرقاء في ليبيا يعلنون اتفاقا لإنهاء الحرب نهائيا .. ومهلة ثلاثة أشهر لمغادرة المقاتلين الأجانب 23 تشرين الأول 2020 02:14 م

عمال قطر

تقرير يكشف المستنقع القطري .. صفقات مشبوهة وديون ضخمة وامتهان للعمالة 23 تشرين الأول 2020 01:38 م

ترامب وبايدن

استطلاعات رأى : ترامب يكتسح بايدن في المناظرة الأخيرة بالسباق الرئاسي 23 تشرين الأول 2020 01:30 م

160-134752--2_15f92a6c81431f

الأمم المتحدة تعلن اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا 23 تشرين الأول 2020 01:17 م

معارض إيراني

أذرع الملالي تستهدف المعارضين في الخارج .. اغتيال معارض إيراني في كندا وتعرض آخر للتهديد بالقتل 23 تشرين الأول 2020 01:13 م

1

واشنطن تصادر نطاقين مرتبطين بجماعة إرهابية مدعومة من إيران تعمل في العراق 23 تشرين الأول 2020 10:24 ص

العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران

أمريكا تفرض عقوبات ضد قاووق والبغدادي ومسجدي و5 كيانات إيرانية 23 تشرين الأول 2020 08:54 ص

التعليقات