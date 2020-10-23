الغانمي: لا توجد نوايا لفرض حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين

نفى وزير الداخلية عثمان الغانمي، وجود نوايا لفرض حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين.

وقال الغانمي في حوار، إنه عندما تولى رئاسة وزارة الداخلية، عمل على هيكلة الوزارة، والقضاء على الفساد، بالتنسيق مع القضاة، حيث تم إحالة العديد من ملفات الفساد المتراكمة في الوزارة الى النزاهة، مبيناً أن خبرته ساعدته في النهوض بكل مفاصل الوزارة.

واضاف أن الوزارة بدأت بالاهتمام بمراكز الشرطة لأنها تمثل الواجهة في التعامل مع المواطن، لاسيما الشرطة المجتمعية لما تمثله من مفصل حيوي ومهم، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لشكوى المواطن وتوثيقها.

وأكد أن الداخلية نجحت في تطبيق القانون والسيطرة على السلاح المنفلت، لاسيما بعد ايقاف منح رخص السلاح لتساهل القانون في منحها.