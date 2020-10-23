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الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 11:11 ص

الموارد المائية: لا خطر يهدد عمل سد حمرين

وزارة الموارد المائية
أكدت وزارة الموارد المائية،  سلامة سد حمرين وأنه بوضع آمن وبحالة جيدة ولا يوجد أي خطر يهدد عمل السد.
 
وقالت الوزارة في بيان إن "سد حمرين بوضع  آمن وبحالة جيدة ولا يوجد أي خطر يهدد عمل السد،  وإن ملاكات المشروع مستمرة بأعمال المراقبة والفحص اليومي لجميع منشآت السد وكل حسب اختصاصه".
 
ودعت وزارة الموارد المائية، بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من مصادرها الموثوقة لمنع تفشي الشائعة وإثارة الرعب بين المواطنين".
 
واشارت الوزارة الى أن"إحدى القنوات الفضائية نشرت تقريراَ يحمل الكثير من المغالطات ولا يمت بأي صلة إلى الواقع حيث أشار التقرير إلى أن هناك تآكلا في سد حمرين قد ينذر بالخطر في انهيار السد".
 
واكدت  بأنه "لا صحة لمثل هذه الأخبار وسد حمرين حاله حال بقية السدود في العراق بحالة ممتازة ويعمل بشكل آمن".
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