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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 11:10 ص

الداخلية : تهمة القتل العمد ستوجه لوالدة الطفلين الغارقين

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أعلنت وزارة الداخلية :" ان السيدة الموقوفة لدى الشرطة المتهمة بالقاء طفليها في نهر دجلة ، ستحال إلى المحكمة  وستوجه لها تهمة القتل العمد".
 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا ، في بيان صحفي ، إن "المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة موقوفة لدى الشرطة وستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد"، مشيرا الى أن "المحكمة ستصدر عقوبات مشددة بحقها ".
 
واضاف ان  "المتهمة هي جانية، لأنها أقدمت على ارتكاب جريمة القتل العمد التي يعاقب عليها القانون العراقي بشدة"، مشيرا الى  أهمية النظر إلى الواقعة من زوايا مختلفة حيث تكررت حوادث قتل الأبناء أربع أو خمس مرات مؤخرا ، وهو ما لم يكن موجود افي المجتمع العراقي".
 
وأكد المحنا أن "حوادث قتل الأبناء أمر خطير ويجب دراسة أسباب ودوافع الوقائع التي دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة"، مبينا :" ان  هناك ظروفا قاهرة تسببت بضغط نفسي على الام المتهمة بقتل طفليها،ولكن كلها ليست مبررا للقتل ".
 
وعثرت القوات الامنية ، ظهر امس على جثة الطفل الثاني " حـر "  الذي القته والدته مع شقيقته " معصومة " من أعلى جسر الائمة في نهر دجلة .
 
واوضحت وزارة الداخلية ، ان " غواصي النجدة النهرية، عثروا  على جثة الطفل الثاني تحت جسر ١٤ رمضان وجرى انتشالها ، ليتم التعرف على الطفل من خلال ذويه وتسليم الجثة اصوليآ ".
 
وعثرت القوات الامنية عثرت ، يوم الاثنين الماضي ، على جثة الطفلة معصومة قرب جسر الصرافية ،  دون جثة اخيها ، بعد يومين من عمليات البحث والتقصي من قبل مفارز النجدة النهرية.
 
وكانت القوات الامنية أعتقلت فجر السبت الماضي ، امرأة قامت برمي طفليها من اعلى جسر الائمة في نهر دجلـة في منطقة الكاظمية، وادعت انها قامت بهذا الفعل نتيجة خلاف عائلي مع طليقها ، وهما ابنها تولد 2017 وابنتها تولد 2018.
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