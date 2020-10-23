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الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 11:06 ص

رموز الرياضة في المقدادية .. تدفعهم الظروف الاقتصادية الصعبة للعمل في حرف شعبية

وزارة الشباب والرياضة
عزا رئيس نادي شهربان الكروي لطيف خلف ،اسباب دفع  الرياضيين الرواد   الى العمل بحرف شعبية  الى الاهمال وانعدام الدعم الحكومي لقطاع الرياضة .
 
وقال خلف في تصريح صحفي ان انعدام الدعم الحكومي لقطاع الرياضة في ديالى دفع الكثير من الرواد والرموز الرياضية الى امتهان الحرف الشعبية لتأمين سبل العيش "، مبينا :" ان ابرزهم / ابراهيم شاطر علي / مدرب رفع الاثقال الذي قادته الحياة الاقتصادية الصعبة الى العمل في مخبز  داخل قضاء المقدادية  يسمى / المخبز الرياضي / ".
 
واضاف :" ان مدرب فريق كرة الطاولة  /تحسين علي /  لجأ الى العمل في مهنة / الصباغة / مع اولاده لتامين المتطلبات اليومية المعيشية "،  داعيا وزارة الشباب والرياضة الى دعم  رواد ورموز الرياضة في ديالى تثمينا لدورهم  في تحقيق انجازات رياضية سابقة وما قدموه للحركة الرياضية في اعداد مواهب  شاركت في محافل محلية ودولية.
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أخر تعديل: الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 11:07 ص
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