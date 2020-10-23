البرلمان يرفض طلبا للحكومة بالتصويت على اقتراض ١٦ ملياردينار لسد عجز الرواتب

كشف عضو مجلس النواب جاسم البخاتي، عن رفض مجلس النواب طلبا مقدم من الحكومة بالتصويت على اقتراض ١٦ مليار دينار لسد عجز رواتب الموظفين.

وقال البخاتي في تصريح صحفي ان “مجلس النواب رافض المساس برواتب الموظفين بشكل عام باستثناء رواتب الدرجات الخاصة والعليا”، لافتا الى انه “تم رفض طلب مقدم من الحكومة للتصويت على ١٦ مليار دينار لسد العجز الحاصل برواتب الموظفين.

واضاف ان “الحكومة يقع على عاتقها وضع حلول مناسبة لتأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة”، مبينا ان “الحكومة تعيش وضعا غير مستقر اقتصاديا وعليها وضع الخطط الملائمة للازمة.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حذرت في وقت سابق، من ذهاب البلاد الى المجهول بسبب الديون الخارجية المتراكمة على الحكومة بسبب سوء الادارة.