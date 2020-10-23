نائبة تحدد ثلاثة عوائق تقف أمام اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها

اكدت النائبة منار عبد المطلب، وجود ثلاثة اسباب رئيسية تمنع اجراء الانتخابات المبكرة في العراق

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي ان “الانتخابات المبكرة في حزيران 2021 لايمكن اجراؤها لثلاثة اسباب رئيسية هي استمرار الخلافات حول حسم فقرة الدوائر المتعددة وتقسيمها في المحافظات في ظل تباين الاراء بالاضافة الى ملف الاموال المفترض توفرها لتمويل المفوضية لاكمال استعدادها الفنية واللوجسيتية بالاضافة الى ملف الاحصاء وتعقيدات تقسيم الدوائر التي تستلزم جهود مضنية وكبيرة في كل محافظة.

واضافت، ان “تاجيل الانتخابات قد يكون واضحا اذا لم تحسم كل التعقيدات والصعوبات مؤكدة بان اختيار الدوائر المتعددة وتطبيقها على الارض ليس بالامر الهين في ظل تداخل المناطق السكنية وصعوبة الفرز بينها.