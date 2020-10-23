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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 10:44 ص

سائرون: هذه المعوقات تقف حاجزا أمام إجراء الانتخابات

رياض المسعودي
حدد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، المعوقات التي تواجه إجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل.
وقال المسعودي في تصريح صحفي إن “عدة معوقات تقف حاجزا امام اجراء الانتخابات المبكرة المحددة من قبل الحكومة في حزيران المقبل ابرزها قانون المحكمة الاتحادية، والجانب الفني المتمثل بالبطاقة البايومترية بعد ان ألزمت الحكومة نفسها والمفوضية باعتمادها حيث تتطلب إنجاز 14 مليون بطاقة الأمر الذي يحتاج إلى وقت طويل.
واضاف ان “المعطيات المتوافرة تشير الى ان الانتخابات لن تجرى في حزيران من العام ٢٠٢١، بيد أنها ستكون مبكرة في حال اجتهدت الأطراف المعنية بتذليل العقبات وتوفير الأموال، وحلحلة الخلافات بين الكتل السياسية.
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