حيدر العبادي : العراق بوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً

اكد الدكتور رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان العراق بوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً، ويقع تحت تأثير الستراتيجيات الكبرى الإقليمية الدولية.



وقال العبادي في بيان: نأمل أن نشهد سياسات مسؤولة وواعية من قبل مراكز القرار الإقليمي الدولي لتجنيب العراق مخاطر صراع المصالح.



واضاف : أقولها لجميع مراكز القرار حذارِ من جعل العراق يدفع فاتورة صراعاتكم غير المحسوبة، سترتد عليكم الخسائر عاجلاً أم آجلاً، فستقودون دولكم ومصالحكم الى الفوضى والإنهيار.



واوضح ان العراق مرتكز ومركز المنطقة، والإندفاع الغبي لجعله ساحة صراع وتصفية حسابات وتنفيذ أجندات متعارضة سيقود لإنهيار معادلات المنطقة بأسرها.