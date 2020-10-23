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الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 10:41 ص

اقتصادي: الحكومة تتعامل بسياسة مالية متخبطة ومتضاربة

مجلس الوزراء
 
انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ، القرارات والسياسات المالية المتضاربة للحكومة في تعاملاتها وقراراتها، داعيا الى سياسة مالية واضحة لإصلاح الاقتصاد العراقي.
وقال المرسومي في تصريح صحفي ان “الحكومة حذرت في الورقة البيضاء من النمو السكاني الذي يصل الى حد الانفجار في عام 2030
واضاف ان “توقعات الحكومة بارتفاع عدد السكان العراقي بعد 10 اعوام نحو 50 مليون نسمة”، مشيرا الى ان “تحذيراتها رافقتها اطلاق سلف لمن يتزوج الثانية.
واوضح ان “هناك تخبطا بالقرارات وغياب التخطيط وتضارب السياسات المالية المتبعة”، داعيا الى “دراسة القرارات والاعتماد على كمختصين قبل اطلاقها.
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