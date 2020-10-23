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الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 10:39 ص

نائب كردي يقر بصعوبة الاتفاق بين بغداد وأربيل

بغداد وأربيل
أقر عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد كاوه عبد القادر، بصعوبة توصل بغداد وأربيل لاتفاق شامل يخص القضايا المالية والنفطية.
وقال عبد القادر في تصريح صحفي إن “تعنت المسؤولين في إقليم كردستان وعدم الوضوح والشفافية في الملفات النفطية وقضية المنافذ الحدودية، يمنع التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
وأضاف أنه “من الواضح أن حكومة إقليم كردستان تماطل في عدم تطبيق الشروط والمطالب التي تطلبها الحكومة الاتحادية بما يخص تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية والتعاون مع بغداد في منع الفساد الإداري.
وأشار إلى أن “المواطنين في الإقليم ملوا من الأكاذيب والمماطلة التي تمارسها أحزاب السلطة وعوائلها، في وقت يعاني المواطن من صعوبة الأوضاع المعيشية.
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