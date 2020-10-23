واشنطن تفرض عقوبات على خمسة كيانات إيرانية بينهم السفير الإيراني في العراق

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة كيانات إيرانية، بعد اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الثالث من تشرين الثاني المقبل



وقالت وزارة الخزانة إن من بين هذه الكيانات الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنها "عملت على زرع الفتنة بين الناخبين الأميركيين من خلال نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات تأثير خبيثة بهدف تضليلهم.

كما فرضت الوزارة الأميركية عقوبات على قياديين اثنين في ميليشيا "حزب الله" اللبناني، هما عضوا المجلس المركزي للحزب نبيل قاووق وحسن البغدادي، اللذان وصفهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأنهما من أبرز العاملين في إدارة عمليات حزب الله وأنشطته العسكرية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن كبار قادة الحزب "مسؤولون عن تنفيذ أجندة إرهابية مزعزعة للاستقرار، وتستهدف مصالح الولايات المتحدة وشركائها."

كما فرضت واشنطن عقوبات على السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه "جنرال في الحرس الثوري ولعب دورا بارزا في تدريب وتسليح الميليشيات.



وكان مدير وكالة المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، قال إن إيران ”أرسلت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بـ(الرئيس) دونالد ترامب، لكن أجهزة المخابرات رصدت التهديد وسارعت بالرد عليه.