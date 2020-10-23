نائب: قانون الانتخابات سيفرض على الأحزاب التحالفات

قال النائب المستقل باسم خشان، إن قانون الانتخابات الجديد وخاصة الدوائر المتعددة سيفرض على الأحزاب ان تأتلف مع كتل سياسية أخرى سيما الكبيرة منها من اجل ضمان عدم الخسارة في عملية الاقتراع.

وأضاف أن الاتفاقات ستكون حاضرة بين الكتل السياسية المؤتلفة فيما بينها من أجل توزيع الدوائر الانتخابية على مكوناتها وقوتها بحسب كل دائرة بهد عدم ضياع المقاعد الى الكتل المنافسة.

وبين أن بعض الكتل تحاول تمرير الدوائر الصغيرة، حيث تعول عليها في حصد أكبر عدد من الأصوات في حين ان هذه الحسابات خاطئة وتسبب كارثة لتلك الكتل.

وأوضح أن بعض الكتل افلست وتحاول التشبث بقوانين من اجل تحقيق مصلحتها على حساب مصلحة الشعب.