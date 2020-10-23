بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 23 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الكاظمي: نحو 5 آلاف قطعة أثرية ستعود إلى العراق وسط مخاوف من نزوح جماعي.. صلاح الدين تترقب نتائج التحقيقات في مجزرة "الفرحاتية" فشل حملة حكومة الكاظمي لمواجهة السلاح المتفلت.. إيران والصدام المسلح والضغوط السياسية الفرقاء في ليبيا يعلنون اتفاقا لإنهاء الحرب نهائيا .. ومهلة ثلاثة أشهر لمغادرة المقاتلين الأجانب أول تعليق من السفير الإيراني في بغداد على شموله بالعقوبات الأمريكية "الرسم بالقهوة".. فنان عراقي يبدع لوحاته بطريقة فريدة وداعا لأجهزة التكييف.. طلاء جديد يبرّد المباني تقرير يكشف المستنقع القطري .. صفقات مشبوهة وديون ضخمة وامتهان للعمالة استطلاعات رأى : ترامب يكتسح بايدن في المناظرة الأخيرة بالسباق الرئاسي الأمم المتحدة تعلن اتفاقا لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 23 تشرين الأول 2020 10:10 ص

السامر: إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

الخطوط-الجوية-العراقية

أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.

وقالت بلسم السامر، إنه تمت إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (اير اكسبلور الجيكية).

وأوضحت أن هذه الشركة ستقوم اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل بإطلاق اربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن.

وأضاف أن التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل الأخيرة الى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمي.

وحظرت أوروبا، الناقل الوطني العراقي من التحليق في سماء أوروبا في عام 2015، بسبب عدم تلبيتها لمعايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي

الكاظمي: نحو 5 آلاف قطعة أثرية ستعود إلى العراق 23 تشرين الأول 2020 02:49 م

التظاهرات

الغانمي: لا توجد نوايا لفرض حظر للتجوال في ذكرى تظاهرات 25 تشرين 23 تشرين الأول 2020 11:52 ص

البرلمان

البرلمان يرفض طلبا للحكومة بالتصويت على اقتراض ١٦ ملياردينار لسد عجز الرواتب 23 تشرين الأول 2020 10:50 ص

منار عبد المطلب

نائبة تحدد ثلاثة عوائق تقف أمام اجراء الانتخابات المبكرة بموعدها 23 تشرين الأول 2020 10:47 ص

مفوضية الانتخابات بكردستان

قيادي كردي يستبعد إجراء انتخابات نزيهة في كردستان دون تغيير كادر المفوضية 23 تشرين الأول 2020 10:46 ص

رياض المسعودي

سائرون: هذه المعوقات تقف حاجزا أمام إجراء الانتخابات 23 تشرين الأول 2020 10:44 ص

العبادي-12-696x481-696x405

حيدر العبادي : العراق بوضعه الحالي مستجيب للضغوط وليس فاعلاً 23 تشرين الأول 2020 10:43 ص

بغداد وأربيل

نائب كردي يقر بصعوبة الاتفاق بين بغداد وأربيل 23 تشرين الأول 2020 10:39 ص

التعليقات