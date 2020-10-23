السامر: إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا

أعلنت وكيل شركة الخطوط الجوية العراقية في مدينة فرانكفورت الألمانية، إعادة العمل بالخط الجوي بين العراق وأوروبا.



وقالت بلسم السامر، إنه تمت إعادة العمل بالخط الجوي الرابط بين كل من ألمانيا والدنمارك وبريطانيا مع العراق عبر التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تشغيلي مع شركة (اير اكسبلور الجيكية).

وأوضحت أن هذه الشركة ستقوم اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل بإطلاق اربع رحلات من ألمانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن.



وأضاف أن التوقيع على العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل الأخيرة الى برلين ضمن وفد رئيس الوزراء الكاظمي.



وحظرت أوروبا، الناقل الوطني العراقي من التحليق في سماء أوروبا في عام 2015، بسبب عدم تلبيتها لمعايير السلامة الخاصة بالمنظمة الدولية للطيران المدني.